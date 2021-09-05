Комментатор матча «Ак Барс» — «Торпедо» посмеялся над американским акцентом Рината Валиева

В перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» произошёл интересный эпизод (третий период, 0:1).
После первого периода защитник казанцев Ринат Валиев отвечал на вопросы во флэш-зоне. Комментатор встречи Роман Скворцов, услышав, что игрок «Ак Барса» произносит фразы с выраженным американским акцентом, слегка передразнил его после окончания интервью.
На что его коллега, комментатор Артём Батрак, отреагировал: «Можно, я не буду так говорить?» — «Конечно», — ответил Роман. — «Нужно!» Видео эпизода доступно по ссылке.
Напомним, Валиев подписал однолетний контракт с казанским клубом в конце августа. Он является воспитанником «Ак Барса». Защитник выступал в Северной Америке с 2012 года. Минувший сезон Валиев провёл без клуба.
В НХЛ он выступал за «Торонто» и «Калгари». Всего на его счету 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
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