Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, в гостях уверенно обыграв «Северсталь»

Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Северсталью» со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Игра прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



На первой минуте встречи счёт открыл защитник белорусского клуба Лукас Бенгтссон. Ему ассистировал Тайлер Граовац. На 5-й минуте удвоил преимущество «Динамо» форвард Денис Мосалёв. Авторами голевой передачи выступили снова Грайовац, а также Маттиас Теденбю. После второй пропущенной шайбы «Северсталь» произвела замену голкипера: вместо Дмитрия Шугаева место в воротах занял Константин Шостак.

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На 10-й минуте одну шайбу в ситуации «пять на четыре» отыграл форвард Даниил Вовченко. Голевую передачу ему отдали Егор Морозов и Адам Лишка. На 31-й минуте третью шайбу в ворота Шостака отправил Илья Усов, передачу ему отдал Артём Демков.



На предпоследней минуте в пустые ворота «Северстали» шайбу отправил Дмитрий Буйницкий, установив окончательный счёт.



Эта победа стала первой для «Динамо» в этом сезоне. Ранее они уступили московским одноклубникам в гостях со счётом 1:4. «Северсталь» проиграла во втором матче подряд, в стартовой игре дома они уступили СКА (2:3).



В следующем матче минчане сыграют в гостях с «Локомотивом». Встреча состоится во вторник, 7 сентября, в 19:30 мск. «Северсталь» в среду, 8 сентября, дома примет «Адмирал». Стартовый свисток – в 19:00 мск.