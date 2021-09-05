«Ак Барс» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» уступил во втором подряд матче в рамках Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Встреча проходила в Казани на «Татнефть-Арене».



Счёт в игре на третьей минуте, подставив клюшку во время борьбы на пятаке, открыл форвард нижегородцев Дамир Жафяров. В качестве ассистентов выступили Зият Пайгин и Егор Мартынов.



На 47-й минуте в ситуации «пять на три» вторую шайбу в ворота Игоря Бобкова отправил американский форвард Кенни Агостино. Автор голевой передачи – Марек Гривик. Через минуту третий гол в составе «Торпедо» забил нападающий Кирилл Ураков, от которого шайба рикошетом залетела в ворота казанцев. Ассистенты – Антон Шенфельд и Теодор Леннстрём.



На 51-й минуте одну шайбу в составе «Ак Барса» отыграл форвард Дмитрий Кагарлицкий, протолкнув шайбу в ворота Андрея Тихомирова после серии рикошетов.



«Ак Барс» потерпел второе домашнее поражение подряд. Ранее казанцы уступили «Куньлуню» (3:4), а в первом матче сезона на «Татнефть-Арене» обыграли «Йокерит» (3:0). «Торпедо» одержало первую победу в регулярном чемпионате-2021/22, ранее подопечные Дэвида Немировски в Нижнем Новгороде уступили «Витязю» (3:6).



В следующей игре «Ак Барс» встретится дома с ЦСКА, встреча состоится в среду, 8 сентября, в 19:00 мск. «Торпедо» во вторник, 7 сентября, примет «Сибирь». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.