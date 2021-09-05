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«Ак Барс» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Торпедо»

«Ак Барс» потерпел второе домашнее поражение подряд, уступив «Торпедо»
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Казанский «Ак Барс» уступил во втором подряд матче в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Встреча проходила в Казани на «Татнефть-Арене».

Счёт в игре на третьей минуте, подставив клюшку во время борьбы на пятаке, открыл форвард нижегородцев Дамир Жафяров. В качестве ассистентов выступили Зият Пайгин и Егор Мартынов.

На 47-й минуте в ситуации «пять на три» вторую шайбу в ворота Игоря Бобкова отправил американский форвард Кенни Агостино. Автор голевой передачи – Марек Гривик. Через минуту третий гол в составе «Торпедо» забил нападающий Кирилл Ураков, от которого шайба рикошетом залетела в ворота казанцев. Ассистенты – Антон Шенфельд и Теодор Леннстрём.

На 51-й минуте одну шайбу в составе «Ак Барса» отыграл форвард Дмитрий Кагарлицкий, протолкнув шайбу в ворота Андрея Тихомирова после серии рикошетов.

«Ак Барс» потерпел второе домашнее поражение подряд. Ранее казанцы уступили «Куньлуню» (3:4), а в первом матче сезона на «Татнефть-Арене» обыграли «Йокерит» (3:0). «Торпедо» одержало первую победу в регулярном чемпионате-2021/22, ранее подопечные Дэвида Немировски в Нижнем Новгороде уступили «Витязю» (3:6).

В следующей игре «Ак Барс» встретится дома с ЦСКА, встреча состоится в среду, 8 сентября, в 19:00 мск. «Торпедо» во вторник, 7 сентября, примет «Сибирь». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Жафяров (Пайгин, Мартынов) – 02:49' (5x5)   0:2 Агостино (Гривик) – 46:14' (5x3)   0:3 Шенфельд (Леннстрём) – 47:42' (5x4)   1:3 Кагарлицкий – 50:48' (5x5)
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