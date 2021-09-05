Вайсфельд — об обмене Прохоркина на Зернова: хочется верить, что выиграли все

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова в «Металлург».
«Хочется верить, что выиграли все. Логика со стороны обоих клубов есть. Ведь если разобраться, то Зернову больше подходит стиль «Магнитки», а Прохоркину — манера «Авангарда». Тут, правда, надо думать и о том, что когда у тебя слишком много одноплановых игроков в составе, это тоже не очень хорошо. Но дебют Дениса в «Магнитке» был более чем удачным. Теперь посмотрим, чем ответит Николай в «Авангарде».
Согласен с Хартли в том плане, что Зернову нужна была какая-то встряска и перезагрузка карьеры. Это было совершенно справедливо тренером подмечено. Но про Прохоркина я этого сказать не могу.
Почему обмен состоялся перед самым стартом сезона? Такие решения просто не даются. Зернов и Прохоркин — топовые игроки. В КХЛ подобные обмены — вообще большая редкость. Не думаю, что, допустим, «Магнитка» весь сезон искала — на кого обменять Прохоркина? Но вот возник интересный вариант, и клубы им воспользовались», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
- 5 сентября 2021
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