Вайсфельд — об обмене Прохоркина на Зернова: хочется верить, что выиграли все

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова в «Металлург».



«Хочется верить, что выиграли все. Логика со стороны обоих клубов есть. Ведь если разобраться, то Зернову больше подходит стиль «Магнитки», а Прохоркину — манера «Авангарда». Тут, правда, надо думать и о том, что когда у тебя слишком много одноплановых игроков в составе, это тоже не очень хорошо. Но дебют Дениса в «Магнитке» был более чем удачным. Теперь посмотрим, чем ответит Николай в «Авангарде».



Согласен с Хартли в том плане, что Зернову нужна была какая-то встряска и перезагрузка карьеры. Это было совершенно справедливо тренером подмечено. Но про Прохоркина я этого сказать не могу.



Почему обмен состоялся перед самым стартом сезона? Такие решения просто не даются. Зернов и Прохоркин — топовые игроки. В КХЛ подобные обмены — вообще большая редкость. Не думаю, что, допустим, «Магнитка» весь сезон искала — на кого обменять Прохоркина? Но вот возник интересный вариант, и клубы им воспользовались», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».