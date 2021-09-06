Нужны ли группы поддержки на матчах КХЛ?
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Казанский «Ак Барс» отказался от присутствия на домашних матчах ice girls – женской группы поддержки и взял курс на семейные ценности и культурный досуг. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе «Нужны ли группы поддержки на матчах КХЛ?» и предлагает три варианта ответа.
«Да. Чирлидерши – часть шоу и украшение хоккейного матча»
«Нет. «Ак Барс» правильно сделал, что отказался от чирлидерш»
«Мне всё равно. На хоккее я смотрю только хоккей»
Напомним, что «Ак Барс» провёл три матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. В стартовой встрече казанцы обыграли «Йокерит» (3:0), затем уступили «Куньлунь Ред Стар» (3:4) и «Торпедо» (1:3). Следующую игру подопечные Дмитрия Квартального проведут 8 сентября с ЦСКА.
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