Казанский «Ак Барс» отказался от присутствия на домашних матчах ice girls – женской группы поддержки и взял курс на семейные ценности и культурный досуг. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе «Нужны ли группы поддержки на матчах КХЛ?» и предлагает три варианта ответа.



«Да. Чирлидерши – часть шоу и украшение хоккейного матча»

«Нет. «Ак Барс» правильно сделал, что отказался от чирлидерш»

«Мне всё равно. На хоккее я смотрю только хоккей»

Напомним, что «Ак Барс» провёл три матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. В стартовой встрече казанцы обыграли «Йокерит» (3:0), затем уступили «Куньлунь Ред Стар» (3:4) и «Торпедо» (1:3). Следующую игру подопечные Дмитрия Квартального проведут 8 сентября с ЦСКА.