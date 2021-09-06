ЦСКА уверенно обыграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях одержал победу над ХК «Сочи» со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).
Счёт в матче на 2-й минуте открыл форвард Сергей Плотников. Ему ассистировал Константин Окулов. На 4-й минуте в большинстве удвоил преимущество армейцев нападающий Михаил Григоренко, голевую передачу отдали Сергей Плотников и Никита Нестеров.
Третья шайба в ворота «Сочи» влетела на 5-й минуте. Отличился Константин Окулов. Голевой пас ему отдал Плотников. На 26-й минуте одну шайбу в составе хозяев отыграл нападающий Игорь Руденков. Автор голевой передачи – Амир Гараев. На 34-й минуте четвёртую шайбу ЦСКА забил шведский защитник Клас Дальбек, ему ассистировали Константин Окулов и Максим Соркин.
Армейцы одержали вторую победу в сезоне. Ранее они уступили в матче на Кубок Открытия «Авангарду» (0:4), а также обыграли рижское «Динамо» (3:2). Для «Сочи» это поражение стало первым в чемпионате. Подопечные Евгения Ставровского ранее обыграли «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5).
В следующем матче ЦСКА в среду, 8 сентября, сыграет в гостях с «Ак Барсом». Начало – в 19:00 мск. «Сочи» в четверг, 9 сентября, проведёт гостевой матч с нижегородским «Торпедо». Стартовый свисток – в 19:30 мск.
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