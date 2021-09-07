«Локомотив» проведёт траурные мероприятия, посвящённые 10-летию катастрофы

«Локомотив» проведёт ряд траурных мероприятий, посвящённых 10-летию катастрофы самолёта Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда, отправившаяся в Минск на первый матч сезона-2011/2012 Континентальной хоккейной лиги.
Лига на протяжении семи сезонов не проводила матчей 7 сентября, посвящая этот день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников «Локомотива». С сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день.
Сегодня, 7 сентября, исполняется 10 лет со дня трагедии, ярославский клуб впервые за долгое время сыграет в эту дату.
График памятных мероприятий:
8:30 — 10:30 мск — служба в Успенском соборе города Ярославля (для всех желающих);
10:30 — 11:00 мск — панихида по погибшим в Успенском соборе;
11:40 — 12:10 мск — панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище;
12:50 — 13:10 мск — возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство», который располагается рядом с «Ареной-2000»;
15:30 — 16:30 мск — церемония, посвящённая памяти погибшей команды, на территории мемориального комплекса в посёлке Туношна;
19:00 — 19:30 мск — церемония памяти команды на «Арене-2000»;
19:30 — 23:00 мск — игра между «Локомотивом» и минским «Динамо».
В настоящий момент матчи «Локомотива» проходят со зрителями, максимально разрешённая заполняемость арены — 1 тыс. болельщиков.
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