И. Воробьёв: «Металлург» прилично получил по шапке. Будем разбираться, кто в чём виноват

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:7).
«Оценивать особо нечего. Сегодня были на полсекунды медленнее везде. Прилично по шапке получили, будем разбираться, кто в чём виноват. В чём позитив этого матча? Я не в том сейчас настроении, чтобы позитив искать. Карри ничего не повредил в драке с Паниным. Ушёл со льда, потому что по новым правилам два пятиминутных штрафа автоматически означают штраф до конца игры.
К Кошечкину никаких претензий сегодня, не было мыслей его поменять. Вратарей мы выбираем под каждую команду в зависимости от разных вещей. Кулёмин здорово начал сезон в Уфе? Мы же не знаем, как он у нас бы играл», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 сентября 2021
-
21:05
-
20:40
-
20:26
-
20:07
-
19:53
-
19:47
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:53
-
18:36
-
18:29
-
18:29
-
17:53
-
17:19
-
16:51
-
16:43
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:41
-
15:30
-
14:56
-
14:44
-
14:07
-
13:47
-
13:40
-
13:28
-
13:12
-
12:58
-
12:15
-
11:37