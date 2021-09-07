Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. Воробьёв: «Металлург» прилично получил по шапке. Будем разбираться, кто в чём виноват

И. Воробьёв: «Металлург» прилично получил по шапке. Будем разбираться, кто в чём виноват
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:7).

«Оценивать особо нечего. Сегодня были на полсекунды медленнее везде. Прилично по шапке получили, будем разбираться, кто в чём виноват. В чём позитив этого матча? Я не в том сейчас настроении, чтобы позитив искать. Карри ничего не повредил в драке с Паниным. Ушёл со льда, потому что по новым правилам два пятиминутных штрафа автоматически означают штраф до конца игры.

К Кошечкину никаких претензий сегодня, не было мыслей его поменять. Вратарей мы выбираем под каждую команду в зависимости от разных вещей. Кулёмин здорово начал сезон в Уфе? Мы же не знаем, как он у нас бы играл», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме
«Салават Юлаев» в гостях разгромил «Металлург», забросив семь шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021