Мерзликин: хочу выиграть «Везину Трофи» для погибшего Кивлениекса

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин заявил, что хочет выиграть приз лучшему вратарю сезона НХЛ в память о погибшем Матиссе Кивлениексе.



«Я не хочу давать обещаний, но могу сказать… Мой план – выиграть «Везина Трофи». Я собираюсь выиграть для него. Я не могу давать обещаний, потому что это хоккей. Мы не знаем, как пройдёт сезон, но это моя цель. Верю, что смогу это сделать.



Понимаю, что есть я и Йоонас Корписало. Скорее всего, в сезоне мы будем играть пополам. Это бизнес. У меня есть своё мнение, у клуба – своё. Хочу лишь сказать: «Я хочу играть в хоккей». Но и Корпи хочет того же», – цитирует Мерзликина The Athletic.

Напомним, погибший латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.