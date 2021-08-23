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Игрок «Коламбуса» Мерзликин назвал сына в честь погибшего одноклубника Матиса Кивлениекса

Игрок «Коламбуса» Мерзликин назвал сына в честь погибшего одноклубника Матиса Кивлениекса
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В семье латвийского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина случилось пополнение. У вратаря родился сын, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Семья Мерзликина дала сыну имена Нокс и Матис. Последнее — в честь погибшего одноклубника вратаря Матиса Кивлениекса, погибшего в начале июля из-за попавшей в грудь петарды.

Напомним, погибший латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него.

Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».

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