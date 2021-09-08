Форвард «Локомотива» – о матче 7 сентября: нужно играть, потому что надо жить дальше
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Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о матче в день памяти о погибшей в 2011 году в авиакатастрофе команде.
«Начало игры, наверное, было очень тяжёлым в эмоциональном плане – как правильно это воспринять и не переносить на игру. Было немного сложно, но мы профессионалы и должны с этим справляться.
Готовились в обычном режиме, понимали, что это просто игра и что мы должны спокойно её провести, просто помнить о ребятах.
Я думаю, что нужно играть, потому что надо жить дальше. Всё-таки, я думаю, в этом нет ничего такого, надо просто всегда помнить об этом и играть за тех парней. Просто для нас сегодня это был первый опыт. Не передать словами, насколько это тяжело в эмоциональном плане», – цитирует Иванова ТАСС.
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