«Динамо» М — «Авангард»: Шипачёв оформил дубль в третьем матче подряд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. К середине второго периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 20-й минуте динамовцы закрепились в чужой зоне. Вячеслав Войнов сделал передачу на правый край, Вадим Шипачёв принял шайбу и бросил низом — шайба пролетела между щитков Шимона Грубеца. Роб Клинкхаммер перед воротами перекрыл обзор голкиперу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 24-й минуте в ходе позиционной атаки «Динамо» Шипачёв получил пас на синей линии и щёлкнул по воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, на счету Шипачёва уже шесть шайб в трёх матчах чемпионата.