«Динамо» М — «Авангард»: Шипачёв оформил дубль в третьем матче подряд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. К середине второго периода счёт 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 20-й минуте динамовцы закрепились в чужой зоне. Вячеслав Войнов сделал передачу на правый край, Вадим Шипачёв принял шайбу и бросил низом — шайба пролетела между щитков Шимона Грубеца. Роб Клинкхаммер перед воротами перекрыл обзор голкиперу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 24-й минуте в ходе позиционной атаки «Динамо» Шипачёв получил пас на синей линии и щёлкнул по воротам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, на счету Шипачёва уже шесть шайб в трёх матчах чемпионата.
- 8 сентября 2021
-
21:26
-
21:19
-
20:50
-
20:38
-
20:32
-
20:07
-
20:01
-
19:31
-
19:00
-
18:49
-
18:41
-
18:21
-
17:57
-
17:37
-
17:14
-
16:35
-
16:13
-
15:20
-
15:08
-
14:48
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:01
-
13:26
-
13:00
-
12:52
-
12:24
-
12:06
-
11:52
-
11:28
-
11:08
-
10:46
-
10:29
-
09:55