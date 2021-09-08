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Шипачёв феерил и попадал шайбой в шлем вратарю «Авангарда». Фото победы «Динамо»

Шипачёв феерил и попадал шайбой в шлем вратарю «Авангарда». Фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Авангард»
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8 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

В этом матче нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав столько же результативных передач.

Таким образом, российский форвард набрал 8 очков в трёх матчах сезона: забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи. Ранее Шипачёв оформил по дублю в ворота минского «Динамо» (4:1) и «Сибири» (4:0).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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