Кросби перенёс операцию и пропустит минимум шесть недель

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перенёс успешную операцию на запястье и пропустит начало тренировочного лагеря команды в рамках подготовки к сезону НХЛ.



Восстановление 34-летнего канадца займёт минимум шесть недель.



«Для Сидни это не новая травма. Он играл с ней в течение нескольких лет.



После того, как все минимально инвазивные варианты были исчерпаны, а также после долгих обсуждений было принято решение, что операция соответствует интересам игрока», – цитирует генерального менеджера «Питтсбурга» Рона Хекстолла официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (24+38) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл в шести матчах и набрал 2 (1+1) балла. «Питтсбург» в первом раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счётом 2-4.