Кого из тренеров на Востоке КХЛ уволят первым?

Команды Восточной конференции провели от двух до четырёх матчей, и только два клуба набрали максимальное количество очков: «Нефтехимик» (четыре балла из четырёх) и «Салават Юлаев» (шесть очков из шести).



«Амур» Владимира Воробьёва набрал только один балл по итогам четырёх первых матчей регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане уступили «Сочи» (0:4), «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3, ОТ) и «Барысу» (2:3).



«Адмирал» также проиграл все четыре встречи, но набрал два очка – в матчах с «Авангардом» (3:4, ОТ) и «Северсталью» (2:3, ОТ). Ещё дважды «Адмирал» уступил «Спартаку» (1:4) и СКА (2:9).



«Ак Барс» после победы в первом матче над «Йокеритом» (3:0) проиграл три домашних матча: «Куньлуню» (3:4), причём казанцы вели 3:0, «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2, ОТ).



«Автомобилист» уступил в двух первых матчах – магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и «Салавату» (2:4), но выиграл в третьей встрече у СКА (4:2).



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