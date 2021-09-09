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Миронов сообщил, когда к «Спартаку» присоединится новичок Джейк Виртанен

Миронов сообщил, когда к «Спартаку» присоединится новичок Джейк Виртанен
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:2) рассказал, когда к клубу присоединится новичок клуба Джейк Виртанен.

«Подписание новичка Джейка Виртанена? Он оформляет визу, все документы. Как прибудет, надеемся увидеть его в хорошей форме, он готовился к сезону. Использовать будем на 100%, он силовой игрок, может забить, организовывать атаки. Ждём от него хорошей игры, рассчитываем на его помощь», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Виртанен подписал контракт с красно-белыми сроком на один год. Форвард с 2015 года выступал за «Ванкувер». В минувшем сезоне он принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.

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