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Экс-форвард «Монреаля» и «Лос-Анджелеса» Щербак стал игроком словацкой «Банска-Бистрицы»

Экс-форвард «Монреаля» и «Лос-Анджелеса» Щербак стал игроком словацкой «Банска-Бистрицы»
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Российский нападающий Никита Щербак стал игроком клуба словацкой Экстралиги «Банска-Бистрица».

«По мере того, как сезон подходил к концу, мы пытались увеличить конкуренцию в команде, искав подкрепление на позицию флангового форварда. Мы воспользовались возможностью подписать Щербака. Это хорошо известное имя в хоккейной среде, мы многого ждём от него, и мы рады, что он выбрал «Банска-Бистрицу», чтобы продолжить свою карьеру», — цитирует спортивного директора клуба Юлиуса Коваля пресс-служба клуба.

Щербак был выбран на драфте НХЛ 2014 года клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим 26-м номером. Всего за клуб он провёл 29 матчей, в которых набрал 7 (5+2) результативных баллов. В сезоне-2018/2019 он также провёл 8 матчей за «Лос-Анджелес Кингз», забросив одну шайбу.

Летом 2019 года Щербак перешёл в омский «Авангард», сыграв за клуб 16 игр, сумев набрать 6 (2+4) баллов. Затем 25-летний форвард стал игроком «Трактора», проведя за него 15 матчей, забросив одну шайбу и отдав четыре голевых передачи.

В январе 2021 года он пополнил систему «Даллас Старз», играя за фарм-клуб — «Техас».

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