Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» дома переиграл «Сибирь», одержав третью победу в сезоне подряд

«Нефтехимик» дома переиграл «Сибирь», одержав третью победу в сезоне подряд
Комментарии

«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счётом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На 4-й минуте открыл счёт защитник гостей Денис Бодров. Ему ассистировали Вячеслав Литовченко и Илья Морозов. На 12-й минуте ответную шайбу забросил Максим Березин, воспользовавшись передачами от Анселя Галимова и Владислава Шутова.

Через две минуты снова вперёд «Сибирь» вывел форвард Денис Голубев, отличившись после передачи Ильи Морозова. На 35-й минуте снова сравнял счёт защитник Кирилл Воробьёв. Ассистенты – Иван Глазков и Данила Попов. Через три минуты вперёд «Нефтехимик» вывел чешский легионер Лукаш Клок. Голевую передачу отдали Павел Порядин и Марат Хайруллин.

Заключительную шайбу на последней минуте встречи забросил в пустые ворота Марат Хайруллин.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях в субботу, 11 сентября, с «Салаватом Юлаевым». Начало – в 14:30 мск. «Сибирь» в понедельник, 13 сентября, дома примет «Северсталь», стартовый свисток – в 15:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бодров (Литовченко, Морозов) – 03:47' (5x5)   1:1 Березин (Галимов, Шутов) – 11:10' (5x5)   1:2 Голубев (Морозов) – 13:52' (5x5)   2:2 Воробьёв (Глазков, Попов) – 34:17' (5x5)   3:2 Клок (Порядин, Хайруллин) – 37:13' (5x5)   4:2 Хайруллин (Клок, Хафизов) – 59:58' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021