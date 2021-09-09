«Нефтехимик» дома переиграл «Сибирь», одержав третью победу в сезоне подряд

«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счётом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
На 4-й минуте открыл счёт защитник гостей Денис Бодров. Ему ассистировали Вячеслав Литовченко и Илья Морозов. На 12-й минуте ответную шайбу забросил Максим Березин, воспользовавшись передачами от Анселя Галимова и Владислава Шутова.
Через две минуты снова вперёд «Сибирь» вывел форвард Денис Голубев, отличившись после передачи Ильи Морозова. На 35-й минуте снова сравнял счёт защитник Кирилл Воробьёв. Ассистенты – Иван Глазков и Данила Попов. Через три минуты вперёд «Нефтехимик» вывел чешский легионер Лукаш Клок. Голевую передачу отдали Павел Порядин и Марат Хайруллин.
Заключительную шайбу на последней минуте встречи забросил в пустые ворота Марат Хайруллин.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях в субботу, 11 сентября, с «Салаватом Юлаевым». Начало – в 14:30 мск. «Сибирь» в понедельник, 13 сентября, дома примет «Северсталь», стартовый свисток – в 15:30 по московскому времени.
- 9 сентября 2021
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