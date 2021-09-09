Мартемьянов — о 2:4 с «Нефтехимиком»: нападающие абсолютно не выполняли игрового задания

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (2:4).



«По игре скажу, что первый период играли неплохо, выполняли задание. Было чёткое построение, в атаке были агрессивны, слаженно действовали в обороне. Во втором периоде игру мы можем внести в большой пассив.



Большие претензии к нашим нападающим, как в игре в атаке, так и в обороне. Абсолютно не выполняли игрового задания и мы начали проигрывать. По третьему периоду скажу, что мы начали спасать матч. Моменты были, надо было забивать, но забил соперник», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Нефтехимика».



Напомним, в следующем матче «Сибирь» в понедельник, 13 сентября, дома примет «Северсталь», стартовый свисток – в 15:30 по московскому времени.

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