Махановский: Хартли сказал, что соответствую уровню КХЛ, но большого шанса дать не смог

Нападающий «Югры» Павел Махановский прокомментировал подготовку к сезону в составе «Авангарда», а также возвращение обратно в клуб из Ханты-Мансийска.



«Начну с того, что по итогам прошлого сезона ВХЛ, в котором мы с „Югрой“ выиграли все трофеи, состоялся разговор с генеральным менеджером Сергеем Гусевым. Он сказал, что клуб не будет чинить препятствий тем игрокам, которые решат попробовать свои силы в лагерях КХЛ, но при этом „Югра“ будет нас ждать обратно. С одной стороны в „Югре“ ты растёшь и выигрываешь трофеи, с другой — клуб не сдерживает тебя, позволяет реализоваться в профессиональном плане. Мне кажется, в том числе и это определяет победную атмосферу в Ханты-Мансийске — как и то, что в этом сезоне команда вновь идёт первой в лиге.



Но вернусь к „Авангарду“. Получил приглашение от менеджмента и главного тренера „ястребов“ Боба Хартли, для меня это родная команда, провёл в КХЛ не один десяток матчей. С радостью поехал на сбор, получил возможность отыграть за „Авангард“ один летний матч — с ЦСКА, в остальных в основном выходил тринадцатым форвардом. По итогам лагеря Хартли поблагодарил меня за работу, сказал, что соответствую уровню КХЛ. Но большого шанса он мне не смог дать, поскольку в клубе много новых игроков, и все они на односторонних контрактах.



После этого сразу набрал номер Сергея Владимировича (Гусева. — Прим. „Чемпионата“) и первым же рейсом вылетел из Москвы в Ханты-Мансийск. Как вас встретила „Югра“? „Маха, начинай“, — такими были первые слова главного тренера Вадима Епанчинцева. Сразу почувствовал, что вернулся домой.



Да, год назад не всё получилось в „Магнитке“, теперь — в „Авангарде“. Но для меня это бесценный опыт, который пойдёт карьере только на пользу. И благодарен „Югре“, что меня ждала, поэтому сразу вернулся в Ханты-Мансийск, какие бы предложения не поступали.



Хартли ставит силовой хоккей, в котором у каждого детально расписана своя роль. В „Югре“ у нас система немного другая, более импровизационная — стараемся играть не так вертикально и более комбинационно, с контролем шайбы.



Но здесь нужно учитывать, что скорости в КХЛ всё-таки повыше, поэтому там хоккей более интенсивный и в то же время простой. Особенно у силовых троек, задача которых — »задавить" атаку соперника и перевести вбрасывание в его зону.



Хартли чем-то удивил? У него очень много видео, внимания к деталям, хоккея по рельсам. Как и Епанчинцев, он всегда на позитиве", — цитирует Махановского Russia-Hockey.ru.