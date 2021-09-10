«Баффало» провёл встречу с новыми агентами Айкела. Клуб снова рассмотрит варианты обмена

«Баффало Сэйбрз» и новые представителями капитана и форварда клуба Джека Айкела провели встречу.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, недавно стало известно, что игрок сменил агентов. Теперь его интересы представляет агентство CAA (Creative Artists Agency) Пэта Бриссона и Джей Пи Бэрри.
«Сэйбрз» провели «вводную встречу» с представителями Айкела. Обе стороны не сообщают об итогах переговоров, но, по слухам, решения пока нет.
Бывало, что некоторые ситуации в НХЛ набирали обороты после Дня труда (Национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября. — прим. «Чемпионата»). Я думаю, что «Баффало» снова обратился к заинтересованным командам, чтобы посмотреть, что они могут предложить. Посмотрим, чем всё закончится», – сообщил Фридман.
Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате — 2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.
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