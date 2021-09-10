Вудкрофт: попросил Спунера и Принса не играть с «Динамо» на максимум

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал прошедшую игру с «Локомотивом», а также предстоящую встречу с «Автомобилистом».

«Играть с «Локомотивом» в Ярославле очень сложно. Это очень тяжёлый соперник. Прошедшая игра очень многое показала о нашей команде — о том, какая у нас хорошая скорость, как мы организованы. Мы играли хорошо, нам удалось то, что мы задумали. То, как команда себя проявила, было для меня большим показателем.

Какие были ожидания от старта сезона? В первой игре было видно, что команда не совсем готова. Нам пришлось много работать и многое сделать, чтобы команда заиграла так, как мы хотим. Нам ещё многое предстоит. Те игроки, которые у нас есть, показывают свой характер и то, что они голодны до побед,

Сегодня с «Динамо» сыграют Спунер и Принс? Я разговаривал с ними перед раскаткой и попросил их не играть на максимум сегодня. Для нас будет испытанием удержать их. Думаю, что ребята с этим справятся, ждём хорошей игры», — цитирует Вудкрофта официальный YouTube-канал «Динамо».



Напомним, матч между минчанами и «Автомобилистом» начнётся в 19:10 по московскому времени.