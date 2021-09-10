«Металлург» — «Адмирал»: Олкинуору заменили на Кошечкина после грубой ошибки финна
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» встречается с владивостокским «Адмиралом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. К середине третьего периода счёт 3:1 в пользу подопечных Александра Андриевского.
На 46-й минуте при счёте 2:1 в пользу команды из Владивостока финский голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора не прижал шайбу после простого броска Александра Шевченко от левого борта. Михаил Котляревский накатил и расстрелял ворота финна. После этого тренерский штаб принял решение заменить Юхо Олкинуору на российского голкипера Василия Кошечкина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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