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Судьи просмотрели победный гол «Магнитки» в овертайме на возможность офсайда

Судьи просмотрели победный гол «Магнитки» в овертайме на возможность офсайда
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 3-й минуте овертайма Андрей Чибисов, войдя в зону, сделал передачу под ворота, откуда Никита Коростелёв отправил шайбу в цель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После взятия ворот дальневосточная команда попросила судей посмотреть взятие ворот на предмет офсайда. Однако после видеопросмотра арбитр указал на центр площадки — хороший гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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