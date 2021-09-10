И. Воробьёв: «Магнитка» вытащила сложную игру, в первом периоде не хватило завершения

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (4:3 ОТ).
«Довольно разные голы сегодня пропустили, но ребята — молодцы, не сдавались и бились до конца. Вытащили сложную игру, в третьем периоде забили два гола, проявили характер. В первом периоде мы вдвое перебросали соперника, не хватило завершения, плюс они ещё 10 бросков блокировали, надо отдать им должное. Забивай мы — игра бы пошла по-другому.
Перетасовали очерёдность звеньев? Такая практика часто используется и в клубах, и в сборных. Более жёсткое четвёртое звено выходит как первое и создаёт тон игры.
К Джошу Карри нет вопросов по самоотдаче, рабочий парень. Денис Зернов не так плох в оборонительных действиях, но некоторые вещи надо подправить. Работе в овертайме и в прошлом сезоне уделяли немало времени, сейчас тоже уделяем», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 10 сентября 2021
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