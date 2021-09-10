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ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, дома обыграв «Локомотив»

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, дома обыграв «Локомотив»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Сведберг (Юртайкин, Андронов) – 14:08' (5x4)   2:0 Валльмарк (Гилмор, Слепышев) – 14:36' (5x4)   3:0 Гуськов (Нестеров, Валльмарк) – 21:14' (5x4)   3:1 Буше (Петерссон) – 39:47' (5x5)

На 15-й минуте ЦСКА реализовал двойное удаление Павла Кудрявцева. Сначала Виктор Сведберг вывел армейцев вперёд. Через 28 секунд Лукас Валльмарк увеличил преимущество ЦСКА. В начале второго периода Матвей Гуськов, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу армейцев. На последних секундах игрового отрезка Рид Буше с передачи Андре Петерссона отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 12 сентября в Риге сыграет с местным «Динамо». ЦСКА 14 сентября примет «Барыс».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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