ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, дома обыграв «Локомотив»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
На 15-й минуте ЦСКА реализовал двойное удаление Павла Кудрявцева. Сначала Виктор Сведберг вывел армейцев вперёд. Через 28 секунд Лукас Валльмарк увеличил преимущество ЦСКА. В начале второго периода Матвей Гуськов, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу армейцев. На последних секундах игрового отрезка Рид Буше с передачи Андре Петерссона отыграл один гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 12 сентября в Риге сыграет с местным «Динамо». ЦСКА 14 сентября примет «Барыс».
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