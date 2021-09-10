ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, дома обыграв «Локомотив»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 15-й минуте ЦСКА реализовал двойное удаление Павла Кудрявцева. Сначала Виктор Сведберг вывел армейцев вперёд. Через 28 секунд Лукас Валльмарк увеличил преимущество ЦСКА. В начале второго периода Матвей Гуськов, реализовав численное большинство, забросил третью шайбу армейцев. На последних секундах игрового отрезка Рид Буше с передачи Андре Петерссона отыграл один гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 12 сентября в Риге сыграет с местным «Динамо». ЦСКА 14 сентября примет «Барыс».