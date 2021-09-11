15-летняя хоккеистка «Агидели» Микаэльян стала самым молодым автором гола в финалах ЖХЛ

В Мытищах проходит третий, решающий матч перенесённой с весны финальной серии Кубка Женской хоккейной лиги.
Счёт во встрече открыла 15-летний новичок «Агидели» Мария Микаэльян. Для неё эта шайба стала первой в ЖХЛ.
Как сообщает официальный сайт ЖХЛ, Микаэльян стала самым молодым участником решающих серий плей-офф Женской хоккейной лиги и самым молодым автором шайбы в истории финалов ЖХЛ. 15 лет спортсменке исполнилось 19 июля текущего года.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После первого периода счёт в матче «КРС Ванке Рэйз» — «Агидель» равный — 1:1. Победитель матча станет чемпионом Женской хоккейной лиги сезона-2020/2021.
Напомним, в конце августа завершился женский чемпионат мира — 2022. Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Японии в матче за 5-е место. Встреча состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершилась победой россиянок со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
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