Женская сборная России обыграла Японию в матче за 5-е место на ЖЧМ

Женская сборная России по хоккею обыграла национальную команду Японии в матче за 5-е место на женском чемпионате мира – 2022. Встреча состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершилась победой россиянок со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).



На 8-й минуте Валерия Павлова открыла счёт в матче после передачи Екатерины Добродеевой, на 52-й минуте Виктория Кулишова увеличила преимущество россиянок после ассистов Александры Вафиной и Кристи Шашкиной.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Россия уступила Швейцарии в овертайме, ведя после второго периода 2:0. В первом матче за 5–8 места россиянки обыграли команду Германии.

Женский чемпионат мира проходит с 20 августа по 1 сентября.