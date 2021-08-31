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Женская сборная России обыграла Японию в матче за 5-е место на ЖЧМ

Женская сборная России обыграла Японию в матче за 5-е место на ЖЧМ
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Женская сборная России по хоккею обыграла национальную команду Японии в матче за 5-е место на женском чемпионате мира – 2022. Встреча состоялась в Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершилась победой россиянок со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

На 8-й минуте Валерия Павлова открыла счёт в матче после передачи Екатерины Добродеевой, на 52-й минуте Виктория Кулишова увеличила преимущество россиянок после ассистов Александры Вафиной и Кристи Шашкиной.

ЧМ-2021 (ж). За 5-е место
31 августа 2021, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Япония
1:0 Павлова (Добродеева) – 07:09' (5x5)   2:0 Кулишова (Вафина, Шашкина) – 51:48' (5x5)

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Россия уступила Швейцарии в овертайме, ведя после второго периода 2:0. В первом матче за 5–8 места россиянки обыграли команду Германии.

Женский чемпионат мира проходит с 20 августа по 1 сентября.

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