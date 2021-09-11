Хохряков: никто не думает, что набрали хороший ход. Настраиваемся на каждый следующий матч

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:1).



«Хорошая игра. Здорово начали, закончили первый период при счёте 2:0. Поиграли в меньшинстве, в целом неплохо себя показали, за исключением того момента, когда соперник забил.



Это вторая игра за пять месяцев. Готовился, вошёл неплохо. Будем дальше работать.



Драка? Считаю, что неправильно сыграли против Виктора Тихонова. Я просто заступился, и всё. Правильно ли посчитали, что я зачинщик? Это вопрос к судьям, они оценивают ситуацию и определяют наказание.



В чём поменялась игра по сравнению с прошлым годом? Стали играть активнее. Будем продолжать в том же духе. Никто не думает, что набрали хороший ход, все настраиваются на каждый следующий матч, готовимся. Понятно, что без поражений не бывает, но будем работать, чтобы выигрывать.



Что нужно улучшить? Всегда есть то, над чем необходимо работать. Постоянно пересматриваем игры, разговариваем с тренерским штабом и друг с другом о том, что нужно сделать, чтобы стать ещё лучше», – цитирует Хохрякова официальный сайт «Салавата».