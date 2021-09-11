КХЛ объяснила, почему из-за концерта Щербакова был перенесён матч «Авангард» – «Куньлунь»

Континентальная хоккейная лига объяснила, почему из-за концерта комика Алексея Щербакова был перенесён матч КХЛ «Авангард» – «Куньлунь».
«ХК «Авангард» при подаче информации о загруженности арены перед сезоном не корректно внёс информацию о проведении концерта 25 сентября на «Арене Балашиха». Клуб договорился с ХК «Куньлунь Ред Стар» о переносе данной встречи на 13 ноября во время международной паузы. При этом в случае вызова игроков команд в национальные сборные игроки обязаны прибыть в расположение сборных», – сообщили сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.
Встреча должна была состояться 25 сентября в Балашихе, однако 10 сентября лига сообщила о переносе матча на 13 ноября. 25 сентября на «Балашиха-Арене» пройдёт концерт стендап-комика Алексея Щербакова.
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