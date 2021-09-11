Емелин: новые нападающие пришли, и пока не все понимают систему

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги проигрышного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:3).
«Игра вообще не получилась, «Йокерит» нас полностью переиграл. Мы много времени провели в своей зоне и пропустили три шайбы из-за своих ошибок и потерь. Дело именно в системе, в её понимании. У нас пятерка не делает одно и то же, мы опаздываем с принятием решений, куда нужно бежать. Новые нападающие пришли, и пока не все понимают систему.
По сезону мы добавим, начнем уже на автоматизме делать многие вещи, и будет лучше получаться. Психологически непростая ситуация для нас, это надо перебороть. Мы много собраний проводим, но пока недостаточно этого. Сегодня мы после игры закрылись в раздевалке, пообщались. Позитивно, что все понимают ситуацию, продолжаем работать. Постараемся выйти из ситуации. Конечно, это разочарование, что проигрываем, но делаем выводы», – цитирует Емелина «Р-Спорт».
- 11 сентября 2021
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