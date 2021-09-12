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Московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». У Чебыкина — хет-трик, у Войнова — три ассиста

Московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». У Чебыкина — хет-трик, у Войнова — три ассиста
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Галиев (Петунин, Войнов) – 00:13' (5x5)   1:1 Шаров – 06:51' (5x5)   1:2 Чебыкин (Войнов, Новиков) – 12:02' (5x5)   2:2 Бутузов (Галузин, Алексеев) – 20:48' (5x5)   2:3 Новиков – 31:06' (5x5)   2:4 О'Делл (Шипачёв, Войнов) – 42:25' (5x3)   2:5 Чебыкин (Рашевский, Педан) – 49:36' (5x4)   2:6 Чебыкин (Рашевский, Педан) – 54:55' (5x4)

На 13-й секунде матча Станислав Галиев вывел «Динамо» вперёд. На 7-й минуте Александр Шаров сравнял счёт. На 13-й минуте Николай Чебыкин забросил вторую шайбу бело-голубых в матче. На старте второго периода Владимир Бутузов вновь сравнял счёт. В середине игрового отрезка Никита Новиков в третий раз в матче вывел «Динамо» вперёд. На старте третьего периода Эрик О'Делл укрепил преимущество москвичей. На 50-й минуте Чебыкин оформил дубль. Через пять минут форвард стал автором хет-трика.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 14 сентября в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» 15 сентября примет череповецкую «Северсталь».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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