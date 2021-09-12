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Вайсфельд — об игре «Ак Барса»: как говорил профессор Преображенский: «Разруха в головах»

Вайсфельд — об игре «Ак Барса»: как говорил профессор Преображенский: «Разруха в головах»
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Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Клуб под руководством Дмитрия Квартальнова потерпел три поражения в пяти матчах.

«В чём главная причина неудач казанцев? Квартальнов очень правильно сказал после поражения от «Куньлуня», когда «Ак Барс» упустил победу, ведя в три шайбы: «Удачу нужно заслужить!» Это действительно так. Если ты пренебрежительно относишься к своему преимуществу, то вернуть удачу бывает очень сложно. Это же как снежный ком — здесь немного недоработал, там чуть-чуть недобежал, пошли поражения, и уже в каждом твоём действии появляется неуверенность или поспешность.

Почему «барсы» постоянно упускают концовку матча? Не думаю, что это связано с физиологией. Как говорил профессор Преображенский: «Разруха в головах». Состав-то у «Ак Барса» всё равно сильный, и я не сомневаюсь, что казанцы выберутся из трудной ситуации. Может быть, даже хорошо, что это случилось с ними на старте сезона. Некоторых людей это отрезвит.

Далекоидущих выводов по этим матчам делать точно не стоит. Я помню, как «Северсталь» на старте выиграла в девяти встречах, а потом не попала в плей-офф. Или как «Авангард», наоборот, сменил тренера по ходу сезона, и пришедший Валерий Белоусов вывел омичей в чемпионы», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

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