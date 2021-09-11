Вайсфельд — о причине перехода игроков НХЛ в КХЛ: открою «военную тайну»: это из-за денег

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе форварда Джейка Виртанена в «Спартак». В мае хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошёл в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отправили игрока в отпуск. Этим летом канадский клуб выкупил последний год контракта Виртанена.
«Почему заокеанские игроки предпочитают КХЛ другим европейским лигам? Открою «военную тайну»: из-за денег. Конечно, любой игрок предпочёл бы жить в Швейцарии и ездить на матчи на автобусе, а не летать по восемь часов, но таких контрактов, как в России, там не предложат.
Означает ли это, что экс-энхаэловцы понимают, что приехали к нам надолго? Думаю, что они просто выбирают для себя самый оптимальный вариант для продолжения карьеры. Понятно, что канадцы хотят вернуться в Северную Америку. Но ведь есть пример Вячеслава Войнова, когда человек ждал-ждал возвращения в НХЛ и в итоге вообще пропустил несколько сезонов в расцвете сил. Наверное, Джейк рассудил иначе: надо зарабатывать деньги, пока возраст и здоровье позволяют это делать.
Виртанен наверняка усилит «Спартак», хотя в первых матчах красно-белые и так показывают очень хороший хоккей. Лишний раз убеждаешься, что по предсезонным турнирам о команде вообще судить нельзя. Уж как бледно выглядел «Спартак» ещё совсем недавно, на Кубке мэра Москвы. Сейчас это совершенно другая команда.
Не думаю, что вслед за Лайпсиком и Виртаненом в КХЛ из-за океана звёздные игроки начнут переходить, попадая в подобные скандалы. Звёзды на то и звёзды, что думают в первую очередь о своей карьере и в том числе обо всём, что может негативно на неё повлиять. Да и отношение НХЛ может быть другим, если в подобной ситуации окажется действительно очень известный и дорогой игрок», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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