Болельщик «Сибири» Ковальчук вошёл в тренерский штаб команды

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 39-летним болельщиком Александром Ковальчуком, который стал победителем проекта «Диванный эксперт». Соглашение действует один день: 13 сентября 2021 года.
«Проект хоккейного клуба «Сибирь» «Диванный эксперт» длился месяц: с 28 июля по 28 августа. Испытать себя в теории хоккея изъявили желание более 313 человек. Из всех заявок клуб отобрал 15 человек: на первом этапе жюри проекта оценивало креативность подачи резюме. А на протяжении всего проекта они получали задания исключительно по теории хоккея. Конкурсанты давали свои аргументированные прогнозы на сезон для «Сибири», своё видение пятёрок и отвечали на вопросы, которые касались контрольных матчей команды.
В полуфинал прошли 10 человек, а финале пятерка разыграла главный приз и памятный кубок.
Победитель проекта уже был представлен тренерскому штабу и команде и принял участие в тренировке.
Сегодня, 13 сентября, во время матча с «Северсталью» Александр займёт место в тренерском штабе «Сибири» на скамейке команды», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
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