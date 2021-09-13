В Москве на Общем собрании Участников ООО «КХЛ» избран состав Совета директоров КХЛ на сезон-2021/2022.

В новый состав Совета директоров Континентальной хоккейной лиги вместо Алексея Жамнова вошёл председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, Дмитрия Баскова заменил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко.

Собрание утвердило годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли Общества, избрало состав Совета директоров на сезон-2021/2022.



На своём первом заседании в сезоне-2021/2022 Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность Председателя Геннадия Николаевича Тимченко.



Количественный состав Совета директоров остался неизменным – 21 человек.



Состав Совета директоров КХЛ на сезон-2021/2022:



1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»



2. Морозов Алексей Алексеевич – Председатель Правления – Президент КХЛ



3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ



4. Анисимов Алексей Владимирович – Вице-президент КХЛ, Главный арбитр КХЛ,



5. Батехин Сергей Леонидович – Генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Заместитель Председателя Совета Директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»



6. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА»



7. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть»



8. Крылов Александр Владимирович – Председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», Директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»



9. Курбатов Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор Федерации хоккея России



10. Курри Яри – Президент ХК «Йокерит»



11. Ласьков Сергей Алексеевич – Первый вице-президент — Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»



12. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»



13. Медведев Александр Иванович – Генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»



14. Прохоров Виталий Владимирович – Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали



15. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»



16. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России



17. Ротенберг Роман Борисович – Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, Вице-Президент ООО «Хоккейный клуб СКА»



18. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»



19. Сушко Сергей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»



20. Усачёв Олег Леонидович – Председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»



21. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный директор Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».