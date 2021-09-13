В Москве на Общем собрании Участников ООО «КХЛ» избран состав Совета директоров КХЛ на сезон-2021/2022.
В новый состав Совета директоров Континентальной хоккейной лиги вместо Алексея Жамнова вошёл председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв, Дмитрия Баскова заменил генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко.
Собрание утвердило годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли Общества, избрало состав Совета директоров на сезон-2021/2022.
На своём первом заседании в сезоне-2021/2022 Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность Председателя Геннадия Николаевича Тимченко.
Количественный состав Совета директоров остался неизменным – 21 человек.
Состав Совета директоров КХЛ на сезон-2021/2022:
1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»
2. Морозов Алексей Алексеевич – Председатель Правления – Президент КХЛ
3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ
4. Анисимов Алексей Владимирович – Вице-президент КХЛ, Главный арбитр КХЛ,
5. Батехин Сергей Леонидович – Генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Заместитель Председателя Совета Директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
6. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА»
7. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть»
8. Крылов Александр Владимирович – Председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», Директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»
9. Курбатов Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор Федерации хоккея России
10. Курри Яри – Президент ХК «Йокерит»
11. Ласьков Сергей Алексеевич – Первый вице-президент — Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
12. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»
13. Медведев Александр Иванович – Генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»
14. Прохоров Виталий Владимирович – Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали
15. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
16. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России
17. Ротенберг Роман Борисович – Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, Вице-Президент ООО «Хоккейный клуб СКА»
18. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»
19. Сушко Сергей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»
20. Усачёв Олег Леонидович – Председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»
21. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный директор Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».
- 13 сентября 2021
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
10:14
-
09:38
-
09:27
-
09:00
-
08:41
-
08:21
-
07:20
-
05:32
- 12 сентября 2021
-
23:44
-
23:33
-
23:00
-
22:21
-
22:04
-
21:43
-
21:28
-
21:28
-
20:47
-
20:23
-
20:16
-
19:37
-
19:28
-
19:23
-
19:12
-
18:21
-
18:01
-
17:38
-
17:09
-
17:03
-
16:29
-
15:57
-
15:36