КХЛ выплатит клубам полмиллиарда по итогам сезона-2020/2021

13 сентября 2021 года в Москве состоялся Совет директоров КХЛ, который утвердил распределение между клубами прибыли, полученной Лигой от реализации телевизионных и коммерческих прав. Всего будет распределено 505,3 млн рублей с НДС.



Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/2015. В сезоне-2020/2021 Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 26 странах вещания, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 13 международных телеканалах, 850 трансляций на 17 региональных телеканалах, 96 трансляций на федеральном телеканале Матч ТВ, 1318 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.



Всего между клубами распределено 505 299 274 руб. с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне было распределено 466 460 927 руб.



Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав по сравнению с сезоном-2019/2020 остался без изменений.

Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%):

30% общей суммы распределены между всеми 23 участниками чемпионата-2020/2021.

40% распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.

Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом:



— 15% участникам плей-офф,

— 7,5% победителю плей-офф,

— 4,5% победителю регулярного чемпионата КХЛ,

— 3% финалисту Кубка Гагарина.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит «Йокерит» (53 828 360 руб), где 43 967 572 руб. получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. Победа в регулярном чемпионате дала возможность ЦСКА получить 19 793 292 руб., а в общей сложности — 63 330 837 руб. с НДС. За победу в плей-офф «Авангард» получит 32 988 820 руб., а в сумме — 63 524 189 руб. с НДС. Вознаграждения иностранным клубам не облагаются НДС.