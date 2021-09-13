Первый вице-президент «Металлурга»: с «Салаватом» был последний позор в этом сезоне

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 2:7.

«Давать больше времени молодым игрокам? Мы со спортивным директором постоянно нажимаем на главного тренера, тем более с Юровым нравится играть нашим канадским специалистам, потому что он видит площадку. Думаю, он будет получать достаточно времени. В первой игре с «Автомобилистом» у него было девять минут, потом шесть с «Барысом». С «Салаватом» немножко не получилось, как и у всей команды. Не надо смеяться (обращается к журналисту. – Прим. «Чемпионата»), это был последний позор в этом сезоне. Думаю, Юров займёт своё место. Другая молодёжь у нас постоянно на отслеживании. На ходу тот же партнёр Мичкова – Квочко – активно работает в МХЛ. Будет готов ещё один из наших молодых дарований – Гусев.

На следующий год мы готовим команду для Высшей хоккейной лиги. Решение принято президентом. Она будет играть на той же ледовой арене, пока строится новый ледовый дворец в рамках проекта «Притяжение». Года два надо поиграть здесь.

Удовлетворены ли Зерновым? Сложно выразить удовлетворённость по нескольким играм. Есть психологический подтекст – смена клуба. Первая игра – это эмоции. Физически он готов. Думаю, что всё устаканится и будет нормально. Давно знаем Дениса и его возможности», – передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.