Матч МХЛ между «Динамо» и «Алмазом» закончился массовой дракой

Матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Алмазом» (4:3) завершился массовой дракой.



Как сообщает твиттер-аккаунт МХЛ, в общей сложности команды получили 215 штрафных минут.

Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте Молодёжной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что после 4 сыгранных матчей «Динамо» набрало 4 балла и занимает 10-е место в Западной конференции. «Алмаз» также провёл 4 встречи, заработав 4 очка, но из-за лучшей разницы забитых и пропущенных шайб занимает шестую строчку в конференции.



Напомним, МХК «Динамо» является действующим обладателем Кубка Харламова. В финальной серии сезона-2020/2021 они оказались сильнее ярославского «Локо» (4-1).