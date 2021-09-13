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Матч МХЛ между «Динамо» и «Алмазом» закончился массовой дракой

Матч МХЛ между «Динамо» и «Алмазом» закончился массовой дракой
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Матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Алмазом» (4:3) завершился массовой дракой.

Как сообщает твиттер-аккаунт МХЛ, в общей сложности команды получили 215 штрафных минут.

Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте Молодёжной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что после 4 сыгранных матчей «Динамо» набрало 4 балла и занимает 10-е место в Западной конференции. «Алмаз» также провёл 4 встречи, заработав 4 очка, но из-за лучшей разницы забитых и пропущенных шайб занимает шестую строчку в конференции.

Напомним, МХК «Динамо» является действующим обладателем Кубка Харламова. В финальной серии сезона-2020/2021 они оказались сильнее ярославского «Локо» (4-1).

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