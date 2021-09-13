Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Аалтонен: чувствую себя голодным до игры после Санкт-Петербурга

Аалтонен: чувствую себя голодным до игры после Санкт-Петербурга
Комментарии

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен прокомментировал начало нового сезона Континентальной хоккейной лиги и роль в клубе.

«Считаю, мы неплохо начали сезон. Наше звено с Миксом Индрашисом и Нико Оямяки очень быстро нашло нужную „химию“, так что играть сейчас действительно весело. Команде нужно работать над тем, чтобы не начинать игры со счета 0:2. Это случалось уже несколько раз, от этого нужно уходить.

Конечно, чувствую себя голодным до игры после Санкт-Петербурга. Я скучал по большим игровым минутам, по большинству. В „Витязе“ у меня другая роль, я много играю, выхожу в первой бригаде большинства, у меня классные партнеры. Нужно просто продолжать и не останавливаться», — цитирует Аалтонена «Р-Спорт».

Напомним, Аалтонен вернулся в «Витязь» из СКА в июне 2021 года в результате обмена.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021