Аалтонен: чувствую себя голодным до игры после Санкт-Петербурга

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен прокомментировал начало нового сезона Континентальной хоккейной лиги и роль в клубе.
«Считаю, мы неплохо начали сезон. Наше звено с Миксом Индрашисом и Нико Оямяки очень быстро нашло нужную „химию“, так что играть сейчас действительно весело. Команде нужно работать над тем, чтобы не начинать игры со счета 0:2. Это случалось уже несколько раз, от этого нужно уходить.
Конечно, чувствую себя голодным до игры после Санкт-Петербурга. Я скучал по большим игровым минутам, по большинству. В „Витязе“ у меня другая роль, я много играю, выхожу в первой бригаде большинства, у меня классные партнеры. Нужно просто продолжать и не останавливаться», — цитирует Аалтонена «Р-Спорт».
Напомним, Аалтонен вернулся в «Витязь» из СКА в июне 2021 года в результате обмена.
- 13 сентября 2021
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