«Адмирал» — «Динамо» М: состав гостей на матч регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 14 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 12:30 мск на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.



Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стал известен состав «Динамо» на предстоящий матч. Отметим, что игру пропустит защитник Михал Чайковски. 29-летний словак ранее пропускал матч «Динамо» с «Авангардом».



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Бойков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Брызгалов;

Новиков — Кисаков, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.



Напомним, в прошлом матче москвичи в гостях обыграли «Амур» со счётом 6:2.