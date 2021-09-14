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«Адмирал» — «Динамо» М: состав гостей на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Адмирал» — «Динамо» М: состав гостей на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Сегодня, 14 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 12:30 мск на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке.

Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стал известен состав «Динамо» на предстоящий матч. Отметим, что игру пропустит защитник Михал Чайковски. 29-летний словак ранее пропускал матч «Динамо» с «Авангардом».

«Динамо» М:

Бочаров (Ерёменко);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Бойков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Брызгалов;
Новиков — Кисаков, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.

Напомним, в прошлом матче москвичи в гостях обыграли «Амур» со счётом 6:2.

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