Новым председателем ФХБ станет не хоккеист

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что новым председателем Федерации хоккея страны станет не хоккеист, а также прокомментировал назначение Дмитрия Баскова сенатором в Совет Национального собрания.
«Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера мы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь.
Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но, тем не менее, он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь.
Мною принято решение вчера о направлении Баскова сенатором. По квоте президента. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там ещё как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут… Ну, бьют по тем, кто рядом», — приводит слова Лукашенко «БелТА».
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