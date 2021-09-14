Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 750 очков в лиге

Капитан и нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, набравшим 750 очков в матчах КХЛ.



В эти минуты бело-голубые проводят матч регулярного чемпионата с «Адмиралом». В третьем периоде гости ведут со счётом 3:2. Вторую шайбу «Динамо» забросило на 48-й минуте усилиями форварда Станислава Галиева. Ему ассистировал Шипачёв, для которого этот набранный результативный балл стал 750-м в лиге.



Всего в нынешнем сезоне у 34-летнего форварда 5 проведённых матчей (с учётом игры с «Адмиралом»), в которых он набрал 11 (6+5) результативных баллов.



Первое место в списке игроков по очкам занимает Сергей Мозякин, который в итоге набрал 928 результативных баллов, выступая за «Атлант» и магнитогорский «Металлург».