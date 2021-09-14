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Форвард «Спартака» Йори Лехтеря не сыграет со СКА из-за повреждения запястья

Форвард «Спартака» Йори Лехтеря не сыграет со СКА из-за повреждения запястья
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Нападающий «Спартака» Йори Лехтеря не сыграет в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА, сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

Отмечается, что финский хоккеист пропустит встречу из-за небольшого повреждения запястья.

В этом сезоне Лехтеря принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав пять очков.

Напомним, ранее стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ХК СКА. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск. Место в воротах санкт-петербуржского клуба занял Ларс Юханссон.

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