Форвард «Спартака» Йори Лехтеря не сыграет со СКА из-за повреждения запястья

Нападающий «Спартака» Йори Лехтеря не сыграет в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА, сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».



Отмечается, что финский хоккеист пропустит встречу из-за небольшого повреждения запястья.



В этом сезоне Лехтеря принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав пять очков.

Напомним, ранее стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ХК СКА. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск. Место в воротах санкт-петербуржского клуба занял Ларс Юханссон.