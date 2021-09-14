«Локомотив» нанёс всего 3 броска за половину матча с «Йокеритом». Всего в створ — 3:17
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором финский «Йокерит» встречается с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. После второго периода счёт 1:0 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Как отмечается на официальном сайте КХЛ, команда тренера Андрея Скабелки нанесла три броска в створ соперника за 30 минут встречи.
К середине матча общие цифры по броскам в створ ворот составляли 17:3 в пользу финского клуба. По итогам двух периодов — 23:7.
Единственную шайбу к этому моменту забросил шведский нападающий «Йокерита» Йон Норман. Он забил на 15-й минуте встречи. Очки за результативные передачи на свой счёт записали защитник Петтери Линдбом и форвард Вели-Матти Савинайнен.
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