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«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, уверенно обыграв рижское «Динамо»

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, уверенно обыграв рижское «Динамо»
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Ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским «Динамо» со счётом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».

Счёт на 4-й минуте открыл форвард «Локомотива» Артур Каюмов, воспользовавшись передачей от Максима Шалунова и Егора Аверина. Через 30 секунд удвоил преимущество ярославцев нападающий Денис Алексеев, ему ассистировали Павел Красковский и Рид Буше.

На 6-й минуте третью шайбу в ворота «Динамо» в ситуации «пять на четыре» отправил Георгий Иванов, авторы голевой передачи – Буше и Рушан Рафиков. На 18-й минуте четвёртую шайбу «Локомотива» в большинстве забросил Павел Красковский после паса от Буше и Рафикова.

Ярославцы прервали серию из трёх матчей без побед. Ранее подопечные Андрея Скабелки уступили СКА (3:4, бул.), минскому «Динамо» (3:4) и ЦСКА (1:3).

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с финским «Йокеритом». Встреча состоится во вторник, 14 сентября. Начало – в 18:30 мск. «Динамо» в этот же день примет «Торпедо». Стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Шалунов, Аверин) – 03:41' (5x5)   0:2 Алексеев (Красковский, Буше) – 04:15' (5x5)   0:3 Иванов (Буше, Рафиков) – 05:56' (5x4)   0:4 Красковский (Буше, Рафиков) – 17:07' (5x4)
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