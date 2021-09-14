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«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Трактор» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с «Витязем» на последних минутах

«Трактор» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с «Витязем» на последних минутах
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Малыхин (Оямяки, Кемиляйнен) – 05:39' (5x4)   2:0 Яремчук (Лямин) – 15:25' (5x5)   2:1 Седлак (Телегин, Тертышный) – 24:10' (5x5)   2:2 Пулккинен (Бывальцев) – 38:27' (5x5)   2:3 Яруллин (Пулккинен, Калинин) – 53:24' (5x4)   3:3 Одетт (Кемиляйнен) – 55:33' (5x4)   3:4 Яруллин (Ткачёв) – 58:46' (5x5)

На 6-й минуте Фёдор Малыхин, реализовав численное большинство, вывел «Витязь» вперёд. На 16-й минуте Нико Оямяки с передачи Валттери Кемиляйнена увеличил преимущество хозяев площадки. На 25-й минуте Лукаш Седлак отыграл одну шайбу. В конце второго периода Теэму Пулккинен забил с передачи Алексея Бывальцева. На дубль Альберта Яруллина ответил голом Даниэль Одетт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 16 сентября в гостях сыграет с «Нефтехимиком». «Витязь» 18 сентября также сыграет с нижнекамской командой.

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