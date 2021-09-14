«Трактор» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче с «Витязем» на последних минутах

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 6-й минуте Фёдор Малыхин, реализовав численное большинство, вывел «Витязь» вперёд. На 16-й минуте Нико Оямяки с передачи Валттери Кемиляйнена увеличил преимущество хозяев площадки. На 25-й минуте Лукаш Седлак отыграл одну шайбу. В конце второго периода Теэму Пулккинен забил с передачи Алексея Бывальцева. На дубль Альберта Яруллина ответил голом Даниэль Одетт.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 16 сентября в гостях сыграет с «Нефтехимиком». «Витязь» 18 сентября также сыграет с нижнекамской командой.