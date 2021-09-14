Итоги первого дня Открытого Кубка ЖХЛ

14 сентября стартовал Открытый Кубок ЖХЛ. В стартовый день состоялись два матча: сборная России до 18 лет — СКИФ и «Агидель» — сборная Китая.
«Агидель» — сборная Китая — 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)
Голы:
1:0 Лучникова (Луцак-Чупкова), 00:23
2:0 — Пыркова (Лучникова), 01:38
3:0 — Роднова (Митрофанова), 06:37
4:0 — Лучникова (Пыркова, Луцак-Чупкова), 18:03
5:0 — Коржакова (Микаэльян, Роднова), 26:56
6:0 — Коржакова (Лучникова), 30:51
6:1 — Фан (Юй, Чжао), 40:18 ИБ
В первом матче Открытого Кубка ЖХЛ нижегородский СКИФ обыграл молодёжную сборную России со счётом 3:0.
Сборная России U-18 — СКИФ — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 — Кулишова (Гончаренко, Фаляхова), 18:43
0:2 — Надеждина (Лихачева), 21:28 ИБ
0:3 — Надеждина (Ананьина), 43:11
Положение команд по итогам первого дня: «Агидель», 3 очка (1 матч); СКИФ, 3 очка (1); «КРС Ванке Рэйз», 0 очков (0); сборная России U-18, 0 очков (1); сборная Китая, 0 очков (1).
- 14 сентября 2021
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