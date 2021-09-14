Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии отсутствующих игроков «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с «Сочи» (3:2 Б) рассказал о состоянии игроков, которые не попали в состав команды.

«У Тарасова не всё получается? Согласен. 20 голов было забито в прошлом году. Всем надо покопаться: и нам, и ему найти какие-то другие моменты. Не он один. И он мог сегодня отличиться, всё вокруг да около. Голы надо заслужить и не просто хотеть. Через серьёзную работу.

Состояние Уила? У него всё нормально, он ждёт нас в Казани. Линдхольма тоже нет, заболел. Надеюсь, что всё нормально там будет. Тесты, мы посмотрим. Кирилл Панюков тоже выбыл из-за травмы. Это нормально для команды. Нам не хватает людей, но что делать? Ребята заболели. Будем ждать их выздоровления», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.