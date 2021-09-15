Герин: переговоры с Капризовым идут вяло

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о переговорах по контракту с форвардом Кириллом Капризовым, находящимся в статусе ограниченно свободного агента.

«Хоккеист поступает так, как считает нужным. И к его позиции нужно относиться с уважением, что я и делаю. Я уважаю Кирилла и не считаю, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Вопрос сейчас стоит так: «Когда мы сможем заключить сделку?»

Вы знаете мою историю. Мои контрактные переговоры затягивались дважды, и оба раза ничего хорошего из этого не вышло. Некоторые игроки у нас пропускали сборы и начинали сезон не лучшим образом. Они отставали от других. По опыту знаю, что это не лучший вариант.

Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю.

Нужно уметь держать паузу. Не только мы оказались в такой ситуации. Есть игрок, он тоже реагирует определенным образом, эта ситуация касается всех, но по-разному. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», – цитирует Герина официальный сайт НХЛ на русском языке.